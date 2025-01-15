Сотрудничество и солидарность в восстановлении Карабаха: Поддержка партнеров и доноров на выставке Rebuild Karabakh

Фонд Возрождения Карабаха уже 5 лет сотрудничает с компанией Caspian Event Organisers и участвует в выставке Rebuild Karabakh. Единственная специализированная выставка, посвященная восстановлению Карабаха - Rebuild Karabakh, также является важной бизнес-платформой, укрепляющей сотрудничество государственного и частного секторов.

В 2025-м выставка Rebuild Karabakh отметит свой 5-летний юбилей. Как и в предыдущие годы, в этом году также будут рассмотрены вопросы развития Азербайджана и восстановления Карабахского региона.

За годы проведения выставки Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев направил участникам и гостям выставки приветственные послания, которые были зачитаны на официальных церемониях открытия выставки, а также опубликованы в каталоге выставки и размещены на официальном сайте.

Участвуя в выставке, Фонд Возрождения Карабаха поддерживает работы, проводимые по восстановлению и реконструкции Карабаха. Председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев в своем выступлении подчеркнул важность выставки Rebuild Karabakh для восстановления Карабаха: «Мы участвуем в выставке Rebuild Karabakh, организуемой компанией Caspian Event Organisers (CEO) каждый год, с нашим стендом. На стенде всегда проводятся интересные активизации, например, «пазл-игры». В ходе игры участники фактически пытаются восстановить исторический памятник и получают призы, если выигрывают. Также на стенде предоставляется информация о проектах Фонда. Я хочу особо отметить это мероприятие, поскольку часть дохода, полученного от проведения выставки, организаторы передают в Фонд Возрождения Карабаха. За последние три года было пожертвовано более 110 тысяч манатов. Это, на мой взгляд, проявление солидарности и может стать примером для других компаний и организаций», - сказал Рахман Гаджиев.

Цель выставки — привлечь организации и предприятия к процессам восстановления Карабаха, а также донести до мировой общественности позитивные изменения, происходящие в Карабахе.

Основная задача выставки — привлечь иностранные компании к участию в развитии Карабаха, восстановлении инфраструктуры и строительстве гражданских объектов, а также увеличить объем инвестиций. Разнообразие представленных на выставке инновационных продуктов, услуг и решений создает возможность заключения новых контрактов между представителями различных отраслей для реализации совместных проектов в Карабахе.

Для поддержки работ по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий по инициативе организаторов каждый участник выставки перевел средства в Фонд Возрождения Карабаха в виде пожертвований. С 2021 года по настоящее время было пожертвовано более 110 тысяч манатов.

Обновленную информацию о выставках, которые будут организованы в 2025 году, можно получить на официальном сайте компании (https://exhibitions.ceo.az/az/exhibitions-calendar) и на ее страницах в социальных сетях.