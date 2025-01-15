В Шушу, Ходжалы и Баллыджу отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 15 января из Агдама в города Шуша и Ходжалы, в село Баллыджа Ходжалинского района, отправлена очередная группа переселенцев из семей, временно расселенных в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в целом в города Шуша и Ходжалы, в село Баллыджа Ходжалинского района переселены 28 семей - 135 человек. Бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, работающими над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющими служебные обязанности в местных отделениях отдельных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность в сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики, в целом, проживают свыше 30 тысяч человек.

Источник: АЗЕРТАДЖ