Израиль ликвидировал в Газе двух радикалов движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала авиаударами в секторе Газа двух вооруженных радикалов из подразделения специального назначения «Нухба» военного крыла ХАМАС.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля ликвидировала двух террористов из подразделения «Нухба», — говорится в заявлении. По данным пресс-службы, один из ликвидированных участвовал в атаке на израильский населенный пункт Нир-Оз 7 октября 2023 года. Ликвидированные «готовили нападения на израильских военнослужащих и мирных жителей», а также «работали над восстановлением боевого потенциала» ХАМАС, «систематически нарушая режим прекращения огня».

В ЦАХАЛ указали, что ликвидированные «были уничтожены в результате авиаударов, что позволило устранить исходящую от них угрозу». «Перед нанесением ударов были приняты меры, направленные на минимизацию ущерба для гражданского населения», — заверили в пресс-службе.