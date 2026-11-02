Россия ограничила экспорт ряда нефтехимических продуктов

В России введён временный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции.

Соответствующее постановление подписано для поддержания стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий.

Об этом говорится на сайте пресс-службы правительства РФ. Новости - Правительство России

Ограничение сроком на три месяца распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.

Эти вещества используются, в частности, при производстве лакокрасочных покрытий для автомобильного, авиационного, судостроительного и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий, изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.

При этом запрет не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, поставки по линии международной гуманитарной помощи и обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.