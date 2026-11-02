Звездный дождь над Азербайджаном: когда и как наблюдать метеорный поток Леониды

С 6 по 30 ноября в Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток Леониды.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), пик метеорного потока ожидается 18 ноября в 03:45 по бакинскому времени. В это время прогнозируется падение (наблюдение) примерно 15 метеоров в час, передает 1news.az.

Наиболее благоприятный период для наблюдения Леонид на территории Азербайджана - ночь с 17 на 18 ноября, в промежуток с 02:00 до рассвета. В часы, близкие к пику, заход Луны может создать относительно благоприятные условия для видимости слабых метеоров.

Метеорный поток Леониды образуется ежегодно в результате прохождения Земли через поток пыли и мелких частиц, оставленных кометой 55P/Темпеля - Туттля вдоль своей орбиты. Комета 55P/Темпеля - Туттля - одна из короткопериодических комет, входящих в Солнечную систему. Полный оборот вокруг Солнца комета совершает примерно за 33,2 года. Она была независимо открыта немецким астрономом Вильгельмом Темпелем в 1865 году и американским астрономом Хорасом Туттлем в 1866 году. Комета названа в честь обоих астрономов.

Леониды отличаются высокой скоростью. Скорость их вхождения в атмосферу Земли составляет примерно 71 км/с, или 255 тысяч километров в час. Этот показатель делает Леониды одним из самых быстрых метеорных потоков.

В результате взаимодействия с атмосферой метеорные частицы нагреваются, распадаются, и вдоль траектории их движения образуются светящиеся газовые следы. С поверхности Земли это явление наблюдается в виде быстро движущихся по небу ярких полос света.

Радиант Леонид - то есть точка на небе, из которой визуально появляются метеоры, - расположен в созвездии Льва (Leo). Свое название метеорный поток получил именно в честь этого созвездия. Тем не менее метеоры могут появляться в различных направлениях небосвода.

Леониды также известны в истории астрономии мощными метеорными штормами. Интенсивные явления, зарегистрированные в особенности в 1833, 1866, 1966 и 1999-2002 годах, вызвали большой научный интерес.

Метеорные штормы связаны с прохождением Земли через более плотные потоки вещества на орбите кометы.

Однако в 2026 году столь мощного метеорного шторма не ожидается.