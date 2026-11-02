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«Общество ошибается»: Агиль Аббас ответил на критику после перепалки в парламенте

Джамиля Суджадинова11:19 - Сегодня
«Общество ошибается»: Агиль Аббас ответил на критику после перепалки в парламенте

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас заявил, что считает обоснованным замечание председателя парламента Сахибы Гафаровой, сделанное ему во время пленарного заседания 30 октября. 

По его словам, он затронул вопрос, не относившийся к обсуждаемой повестке.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo выступление депутата, в ходе которого он задал вопрос о том, почему ему не полагается жилье в Агдаме, и последовавшая реакция спикера вызвали активную дискуссию в социальных сетях.

Сахиба Гафарова выразила несогласие с высказыванием парламентария, отметив, что подобные заявления бросают тень на проводимые восстановительные работы. Мнения пользователей разделились: одни поддержали позицию Агиля Аббаса, другие согласились с замечанием председателя парламента.

В своем комментарии депутат признал правомерность реакции Сахибы Гафаровой и призвал не придавать произошедшему чрезмерного значения.

«Общество ошибается. Почему оно вообще вмешивается в этот вопрос? Я высказался, а уважаемая госпожа председатель справедливо сделала мне замечание, поскольку я отошел от темы обсуждения. Сейчас в обществе происходит следующее: если кому-то кто-то нравится или не нравится, люди сразу разделяются на два лагеря. Каждый имеет право на собственное мнение.

Я не просил предоставить мне дом. Я лишь говорил о том, что было бы правильно пересмотреть статус вынужденных переселенцев. Когда восстановительные работы в Агдаме завершатся, там будет построено 20 тысяч домов. Для меня все эти 20 тысяч домов имеют такое же значение, как и мой собственный. Дом каждого жителя Агдама - это и мой дом», - заявил депутат.

Он также подчеркнул, что замечание спикера было связано с регламентом заседания, в тот момент парламентарии рассматривали закон «О бесплатной юридической помощи», тогда как затронутый им вопрос следовало поднять в рамках получаса, отведенного депутатам для обсуждения текущих вопросов.

Агиль Аббас отметил, что в настоящее время жилье предоставляется семьям шехидов и ветеранам войны, а в дальнейшем очередь может дойти и до других вынужденных переселенцев.

«Не стоит раздувать эту тему или искажать смысл моих слов из-за личной неприязни. Агдам активно восстанавливается, я сам регулярно туда езжу. Дома строятся по всему Карабаху, и это непростой труд»,  - добавил он.

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