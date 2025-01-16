Агентство продбезопасности: Азербайджан временно запретил импорт продукции животноводства из 4 стран

В федеральной земле Бранденбург ФРГ и Центральном округе государства Израиль был зарегистрирован ящур, а в административно-территориальной единице Ангус в Шотландии и штате Кано Федеративной Республики Нигерия - высокопатогенная вспышка птичьего гриппа.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) получило официальную информацию об этом от Всемирной организации здравоохранения животных.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений агентства, на основании поступивших данных, АПБА временно запретило ввоз в Азербайджан крупного и мелкого рогатого скота, живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и продуктов птицепереработки из указанных территорий.

Цель - защитить от инфекционных заболеваний, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из отмеченных стран.

В то же время, для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.