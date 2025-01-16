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Азербайджан рассматривает перспективы стратегического сотрудничества с Franklin Templeton

Алла Зейдуллаева15:05 - Сегодня
Азербайджан рассматривает перспективы стратегического сотрудничества с Franklin Templeton

Как сообщалось, 16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон.

В ходе встречи отмечалось стратегическое значение партнерства с Franklin Templeton и наличие благоприятной среды для дальнейшего расширения связей в этом направлении.

Следует отметить, что, согласно данным учрежденной в 1947 году в Нью-Йорке компании Franklin Templeton на сентябрь 2024 года, общая стоимость находящихся в ее управлении активов составляет $1,68 трлн.

Группа компаний Franklin Templeton включает в себя ряд бизнес-структур, специализирующихся на управлении акциями, облигациями, альтернативными инвестициями и другими видами активов.

Листинг акций Franklin Templeton на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет 60%, а 40% принадлежат семье Джонсон, состояние которой оценивается в $10,5 млрд по версии Forbes на август 2024 года.

Глава компании Дженни Джонсон в 2022 и 2023 годах вошла в список журнала Forbes - «100 самых влиятельных женщин мира» и в рейтинг «50 Over 50».

Пять лет подряд она входила в список авторитетного издания Barron’s «100 самых влиятельных женщин в сфере финансов».

Дженни Джонсон входит в наблюдательные и консультативные советы ряда организаций и общественных структур. Так, она член международной консультативной панели Центрального банка Сингапура, консультативного совета Нью-Йоркской фондовой биржи, фонда Memorial Sloan Kettering и т.д.

На сегодня сделаны первые шаги к взаимовыгодному долгосрочному партнерству между Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) и Franklin Templeton, и рассматриваются возможности углубления взаимодействия в стратегических направлениях.

В этом контексте установлены тесные контакты с руководством компании, проводятся регулярные переговоры. Перспективы сотрудничества в частности были обсуждены в ходе встречи с Дженни Джонсон в Саудовской Аравии.

В ходе участия делегации во главе с Дженни Джонсон в мероприятиях COP29 состоялись переговоры с руководством ГНФАР.

Источник: Азертадж

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