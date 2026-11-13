Ирак рассматривает возможность импорта азербайджанского газа через Турцию

Заместитель министра нефти Ирака Иззат Сабер Исмаил провел встречу с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Зауром Гахрамановым.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе, в частности возможность поставок азербайджанского природного газа в Ирак через территорию Турции. Также были рассмотрены технические и логистические аспекты реализации таких поставок.

По итогам встречи стороны договорились продолжить координацию и консультации, а также активизировать технические переговоры для изучения перспектив сотрудничества и реализации предложенных проектов, способствующих открытию новых направлений партнерства в энергетическом секторе.

Источник: Shafaq