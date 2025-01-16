Подписан Меморандум между Министерством экономики и Службой государственных доходов Латвии - ФОТО

Подписан «Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и содействии в взыскании налоговых требований между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Службой государственных доходов Латвийской Республики».

Состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуя.

Стороны подчеркнули важность развития двусторонних экономических отношений и обменялись мнениями по определению новых возможностей сотрудничества.

В рамках встречи подписан «Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и содействии в взыскании налоговых требований между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Службой государственных доходов Латвийской Республики». Документ предусматривает более эффективную организацию обмена информацией между налоговыми органами Азербайджана и Латвии, а также обмен опытом в сфере налогообложения.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в сфере погашения налоговых задолженностей и борьбы с уклонениями от уплаты налогов.