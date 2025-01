Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии в расширенном составе – ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его грузинская коллега Мака Бочоришвили встретились в расширенном составе.

Как передает 1news.az, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

Minister of Foreign Affairs @Bayramov_Jeyhun of the Republic of #Azerbaijan and Minister of Foreign Affairs @MakaB__ of #Georgia met in an expanded format @AzerbaijanMFA to discuss political, security, economic, energy, transport-communications, humanitarian dimensions of… pic.twitter.com/evMuiPQU0n

Главы МИД Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили начали встречу в формате один на один.

