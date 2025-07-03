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В Иране назвали бессмысленными переговоры с Европой

First News Media10:35 - Сегодня
В Иране назвали бессмысленными переговоры с Европой

Иран будет считать бесполезными переговоры со странами Европы, если они продолжат требовать от Тегерана отказаться от его неотъемлемого права на развитие мирной ядерной программы.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Если координатор комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (имеется в виду глава дипломатии ЕС Кая Каллас – ред.) убеждена в том, что цель любых переговоров в будущем – «прекращение иранской ядерной программы», тогда участие ЕС и Великобритании в любых будущих переговорах теряет всякую актуальность и становится бессмысленным», - написал Арагчи в X. Так он отреагировал на высказывания Каллас о необходимости как можно скорее возобновить переговоры по «прекращению» иранской ядерной программы.

Как подчеркнул иранский дипломат, из заявлений Каллас следует, что для нее больше не имеют значения ни положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о праве всех стран, присоединившихся к ДНЯО, развивать мирный атом, ни сама ядерная сделка и связанная с ней резолюция 2231 Совета Безопасности ООН.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.

Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран европейской тройки (Великобритании, Германии и Франции), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

Источник: ТАСС

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