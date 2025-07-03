На Урале еще два фигуранта дела об убийствах прошлых лет обжаловали арест

Двое из арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев Аяз Сафаров и Шахин Лалаев, обвиняемые по делу об убийствах прошлых лет, обжаловали решение о заключении под стражу.

Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Аяза, Акифа, Мазахира, Камала и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова. Акиф Сафаров также обжаловал решение об аресте.

По Сафарову и Лалаеву от адвокатов поступили апелляционные жалобы, сказала собеседница агентства.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе данных операций были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а остальные 8 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего погибли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.