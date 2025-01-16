В одном из районов Баку ожидается снос старых домов
В Баку планируется демонтаж жилых домов, расположенных вблизи рынка Кешля.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в этом районе уже выполнены все необходимые замеры. Однако владельцы домов утверждают, что им до сих пор не предоставлена точная информация о предстоящих работах.
В Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что проектом занимается Государственное агентство автомобильных дорог.
Представители агентства сообщили Xəzər Xəbər, что компенсации жителям будут выплачены до начала сноса домов в соответствии с действующим законодательством.
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