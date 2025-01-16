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В одном из районов Баку ожидается снос старых домов

Фаига Мамедова16:47 - Сегодня
В одном из районов Баку ожидается снос старых домов

В Баку планируется демонтаж жилых домов, расположенных вблизи рынка Кешля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в этом районе уже выполнены все необходимые замеры. Однако владельцы домов утверждают, что им до сих пор не предоставлена точная информация о предстоящих работах.

В Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что проектом занимается Государственное агентство автомобильных дорог.

Представители агентства сообщили Xəzər Xəbər, что компенсации жителям будут выплачены до начала сноса домов в соответствии с действующим законодательством.

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