Министр: Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в прошлом году составила 14 процентов

За январь-декабрь прошлого года производство электроэнергии составило 28 миллиардов 394,1 миллиона киловатт-часов, экспортирован 1 миллиард 397,5 миллиона киловатт-часов, импортировано 170,5 миллиона киловатт-часов.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Он отметил, по сравнению с 2023 годом производство электроэнергии гидроэлектростанциями увеличилось на 1 миллиард 247,8 миллиона киловатт-часов, а солнечными электростанциями - на 476,9 миллиона киловатт-часов.

«За этот период доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила примерно 14 процентов», - добавил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ