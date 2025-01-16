 Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Бизнес

Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

First News Media12:55 - Сегодня
Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

Yelo Bank опубликовал финансовые итоги за 2024 год, продемонстрировав значительный рост по ключевым показателям.

Особое внимание привлекает рекордный рост чистой прибыли, которая превысила 43 миллиона манатов. Это более чем двукратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ниже приведены ключевые финансовые результаты.

Кредитный портфель: общий объем кредитного портфеля достиг 935 миллионов манатов, увеличившись на 22% по сравнению с концом 2023 года.

Бизнес-кредиты: портфель бизнес-кредитов вырос на 21,5%, составив 587 миллионов манатов.

Микробизнес: поддержка реального сектора остается приоритетом банка. В течение 2024 года было выделено 364 миллиона манатов микробизнесу, а объем микрокредитного портфеля вырос на 24,6%, достигнув 347 миллиона манатов.

Потребительские кредиты: выдано более 32 тысяч потребительских кредитов, что позволило увеличить портфель на 23,5%, до 347 миллионов манатов. Отметим, что 38% продаж и 50% роста портфеля обеспечены через онлайн-каналы.

Депозиты физических лиц: объем срочных депозитов физических лиц вырос на 37%, достигнув 652 миллионов манатов, что подтверждает доверие клиентов и позиции банка как надежного финансового партнера.

Процентные и непроцентные доходы: процентные доходы выросли на 34%, составив 151 миллион манатов, а непроцентные доходы достигли 32 миллионов манатов.

Капитал: капитал банка существенно укрепился, увеличившись на 36% по сравнению с концом 2023 года и составив 148,7 миллиона манатов. Коэффициент достаточности капитала первого уровня: 7,05%. Оба показателя превышают регуляторные нормы. К концу 2024 года активы банка составили 1,280 миллиона манатов.

Yelo Bank планирует продолжить динамичное развитие и в 2025 году. Банк реализует ряд проектов, включая открытие новых филиалов, расширение цифровых сервисов и модернизацию существующих услуг. Внедряемые инновации будут базироваться на подходе ESG, принципах устойчивого развития и ориентации на клиента. Стремясь расширить свою сеть обслуживания, особенно в регионах, Yelo Bank продолжит способствовать повышению финансовой доступности и социально-экономическому развитию.

Вас интересует онлайн-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

На правах рекламы

Поделиться:
117

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Мнение

Уроки истории. Признание Кочаряна и армянские мечты о «новом» Эльчибее

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Бизнес

Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

Kapital Bank объявил финансовые результаты за 2024 год

Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) - ФОТО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

Kapital Bank объявил финансовые результаты за 2024 год

Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

Последние новости

Работа азербайджанского фотографа опубликована в британском Vogue - ФОТО

Сегодня, 13:26

Израиль обвинил ХАМАС в отказе от некоторых пунктов соглашения

Сегодня, 13:24

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Сегодня, 13:16

Азербайджан приветствует достигнутое перемирие в Газе

Сегодня, 13:05

Что грозит таксистам, работающим без лицензии и пропускной карты?

Сегодня, 13:00

Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

Сегодня, 12:55

В Геранбое школьницу похитили с целью брака

Сегодня, 12:48

Проект фонда Red Hearts «Наши герои, пишущие историю» продолжается

Сегодня, 12:45

Неисправный автомобиль вызвал затор на оживленном проспекте

Сегодня, 12:39

Экономика Азербайджана выросла

Сегодня, 12:33

Итоги 2024 года в стратегических коммуникациях: данные, доверие и человечность

Сегодня, 12:32

Лукашенко заявил, что Беларуси нужна вторая АЭС

Сегодня, 12:28

Шесть ударов ножом: На звезду Болливуда напали в его доме посреди ночи

Сегодня, 12:20

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента компании Franklin Templeton Дженни Джонсон - ФОТО

Сегодня, 12:15

Стало известно о последних месяцах жизни Чимназ Султановой

Сегодня, 12:10

В Давосе пройдет ежегодный экономический форум: заявлено участие Президента Азербайджана

Сегодня, 12:05

Стало известно решение суда по делу народного артиста Агададаша Агаева

Сегодня, 12:00

Министр: Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в прошлом году составила 14 процентов

Сегодня, 11:58

По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе проведены мастер-классы для детей - ФОТО

Сегодня, 11:54

На международном телеканале покажут фильм о Низами Гянджеви – ВИДЕО

Сегодня, 11:51
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23