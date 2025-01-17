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Kapital Bank на 30-м юбилейном Форуме Euromoney Центральной и Восточной Европы

First News Media16:26 - Сегодня
Kapital Bank на 30-м юбилейном Форуме Euromoney Центральной и Восточной Европы

Как и в предыдущие годы, Kapital Bank принял участие в 30-м юбилейном Форуме Euromoney Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Вене.

Это престижное мероприятие служит платформой для обсуждения ключевых экономических и финансовых вопросов региона, объединяя более 2000 лидеров финансовых рынков, представителей правительств, инвесторов и международных организаций для обмена идеями и мнениями.

Kapital Bank на форуме представляли Фарид Алиев, директор департамента Казначейства, и Анар Байрамлы, руководитель отдела Финансовых институтов. Следует отметить, что основным приоритетом банка является предоставление своим клиентам более качественного обслуживания, постоянно следя за динамичным процессом развития и международным опытом. В рамках форума представители Kapital Bank провели встречи с руководителями ведущих банков Европы и Восточной Европы, чтобы обсудить новые тенденции на международных финансовых рынках.

Форум Euromoney Центральной и Восточной Европы предоставляет уникальную возможность ключевым игрокам региона анализировать вызовы и возможности, способствуя разработке политик, направленных на стабильность и развитие. Основные дискуссии на мероприятии были посвящены вызовам и возможностям, с которыми сталкиваются центральные банки в современных экономических условиях, оценке эффективности монетарной политики в борьбе с инфляцией и внедрению цифровых валют.

Кроме того, на форуме обсуждались такие темы, как экономическая устойчивость, инициативы в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG), цифровизация финансового сектора, проблемы устойчивого финансирования, а также будущее экономики Европы в контексте интеграции в Европейский Союз.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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