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Аббас Ибрагимов: «В этом году мы впервые разделим наши доходы с более чем 35 тысячами акционеров»

First News Media16:44 - Сегодня
Аббас Ибрагимов: «В этом году мы впервые разделим наши доходы с более чем 35 тысячами акционеров»

Крупнейший банк нашей страны, Банк ABB, недавно объявил финансовые результаты за 2024 год. Мы ознакомились с итогами года вместе с Председателем правления Банка Аббасом Ибрагимовым.

— Господин Ибрагимов, с какими финансовыми результатами Банк ABB завершил 2024 год?

— 2024 год стал одним из самых успешных в стратегическом развитии Банка ABB. Мы завершили год с чистой прибылью в 293 732,04 тысячи манатов. Операционные доходы Банка в 2024 году выросли на 22,8% по сравнению с предыдущими годами. По итогам финансовых результатов за 2024 год ожидается, что Банк внесет в государственный бюджет 131 миллион манатов, включая налоги и другие обязательные платежи. Наш кредитный портфель увеличился на 1,3 миллиарда манатов, что составляет рост на 25,8%. Мы увеличили портфель бизнес-кредитов на 605 миллионов манатов, доведя его до 3 109 246,09 тысяч манатов. По итогам года мы стали лидерами на рынке бизнес- и ипотечных кредитов.

— Есть ли рост числа клиентов Банка?

— Одним из самых больших показателей развития в 2024 году является именно этот аспект. Уже 4 миллиона клиентов пользуется услугами Банка ABB, а количество активных клиентов за последний год увеличилось на рекордные 32%. Наши инновационные и полезные продукты, и услуги, цифровые решения и использование моделей искусственного интеллекта для персонализированных предложений способствуют тому, что количество лояльных клиентов Банка ABB растет с каждым днем.

Хотел бы также особо подчеркнуть один показатель, которым мы гордимся: 65% новых клиентов, пришедших в Банк в 2024 году, были привлечены именно через цифровые каналы, то есть без посещения отделений Банка. Это показатель, к которому стремятся современные банки по всему миру.

— Насколько эффективно функционирует Банк ABB на данный момент?

— Помимо увеличения числа клиентов и доходов, повышение эффективности работы и оптимизация наших расходов всегда находятся в центре внимания. Как команда Банка ABB мы ставим перед собой цель стать примером как в нашей стране, так и в регионе, применяя опыт ведущих банков и компаний мира.

Мы внедрили 36 генеративных и предиктивных моделей искусственного интеллекта в области продаж, клиентских отношений и управления рисками. За последний год мы автоматизировали более 100 процессов в таких областях, как операции, клиринг и комплаенс с помощью инструментов RPA (роботизированной автоматизации процессов). Все эти современные технологии поддерживают наше стремление предоставлять достойный сервис интенсивно растущему числу клиентов и обеспечивать эффективную деятельность.

Использование искусственного интеллекта и RPA-инструментов за последние 2 года принесло Банку ABB прямой положительный финансовый эффект, около 25 миллионов манатов. Коэффициент соотношения расходов и доходов в Банке ABB составляет менее 40%, что соответствует показателям ведущих коммерческих банков мира.

— Несмотря на рост числа клиентов и доходов, чистая прибыль Банка ABB в 2024 году несколько снизилась по сравнению с результатами 2023 года. С чем это связано?

— Это связано с несколькими факторами, включая рост наших расходов и инвестиций в будущее. Прежде всего, стоит отметить что наш кредитный портфель увеличился на 1,3 миллиарда манатов, что естественным образом привело к увеличению расходов, связанных с привлечением средств для его финансирования, а также увеличило затраты банка на создание резервов под возможные кредитные риски. В прошлом году мы были одним из самых активных банков рынка по привлечению депозитов физических лиц. Нам удалось увеличить депозитный портфель почти на 600 миллионов манатов, и наш новый цифровой продукт DigiDeposit внес значительный вклад в этот успех. Через различные программы лояльности, такие, как Fayda Max и Mil, мы передали клиентам более 40 миллионов манатов. Мы постоянно продолжаем инвестировать в новые технологические решения и IT-инфраструктуру, чтобы предоставить нашим клиентам лучший и более надежный сервис.

— Ожидает ли Банк ABB выплату дивидендов своим акционерам в этом году?

— Банк ABB является устойчивым и прибыльным банком, который уже 6 лет подряд выплачивает своим акционерам высокие дивиденды. В этом году, после массовой эмиссии акций, мы впервые поделимся нашими доходами с более чем 35 тысячами акционеров. Это особая гордость для нашей команды. Представьте, что результаты вашей работы оказывают положительное влияние на жизни десятков тысяч семей, сотен тысяч людей, приносят им прямую пользу.

По предварительным данным, в 2024 году мы заработали чистую прибыль в размере 293 миллиона манатов, согласно пруденциальной отчетности. В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета на основе предварительных расчетов мы прогнозируем, что чистая прибыль составит примерно 340-350 миллионов манатов. Эти показатели позволяют нам выплачивать акционерам дивиденды с доходностью не менее 15%.

Как руководство Банка ABB мы в соответствии с законодательством после получения заключения внешнего аудитора по нашему финансовому отчету предложим выплату дивидендов на Общем собрании акционеров. Я думаю, что этот процесс завершится в середине второго квартала и наши акционеры получат свои дивиденды.

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