В Азербайджане врачу вынесли приговор за смертельную инъекцию

Шекинский районный суд признал виновным врача, чьи действия привели к смерти пациентки после инъекции, сделанной в нелегальном медицинском пункте, организованном у него дома.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, материалы уголовного дела против травматолога-ортопеда Центральной районной больницы Хикмета Алиева (1955 года рождения) были переданы в суд.

Он был обвинен по статье 124.1 Уголовного кодекса Азербайджана (убийство по неосторожности). Суд установил, что Х.Алиев без лицензии проводил медицинские обследования и лечил пациентов в своем доме.

По информации, жительница села Киш Садигва Гасанова обратилась к врачу в 2023 году с жалобами на боли в спине. Ей был поставлен диагноз «кифосколиоз». Врач сделал пациентке инъекции препаратов «Флостерон» (1 мл), «Новокаин» (5 мл), «Этофлекс» (2 мл) и «Тиофлекс» (2 мл).

Однако из-за нарушения стерильности при введении препаратов в организм женщины произошла инфекция, которая привела к флегмоне. Вскоре у пациентки развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная общей интоксикацией организма, и она скончалась.

На судебном заседании Х.Алиев утверждал, что его действия не стали причиной смерти С.Гасановой. Родные покойной, напротив, обвиняли его в использовании нестерильной иглы, что, по их мнению, и привело к трагедии.

Суд признал 70-летнего врача виновным и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении участкового типа.