В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

В заседании Национального собрания Армении пришлось объявить вынужденный перерыв из-за масштабной потасовки, вспыхнувшей прямо в зале заседаний.

Конфликт начался во время выступления провластного депутата Тарона Чахояна, который допустил ряд резких высказываний в адрес оппозиционных коллег. На его слова жестко отреагировал глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян. Словесная перепалка между парламентариями быстро переросла в рукоприкладство, к которому вскоре подключились и другие депутаты.

Примечательно, что вице-спикер парламента Рубен Рубинян изначально отказался прерывать трансляцию и объявлять паузу, заявив, что «все должны это увидеть». Однако когда в ход пошли кулаки, а один из участников драки оказался на полу, проведение заседания стало невозможным, и в работе парламента был объявлен перерыв.

Источник: Sputnik Армения