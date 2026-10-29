Поклонники обсуждают изменения во внешности Дженнифер Лоуренс - ФОТО

В сети обсуждают новую фотосессию американской актрисы, обладательницы премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс для журнала The Cut.

В интервью изданию 36-летняя голливудская звезда рассказала, что перенесла пластическую операцию на груди после рождения второго ребенка. Актриса также призналась, что задумывается о подтяжке лица в будущем.

После публикации снимков некоторые пользователи социальных сетей предположили, что Дж. Лоуренс могла прибегнуть и к другим косметическим вмешательствам, в частности к блефаропластике - операции по коррекции век. Ее взгляд отдельные комментаторы назвали «пустым» и «безжизненным».

Подчеркнем, что актриса не подтверждала, что делала блефаропластику или другие дополнительные пластические операции.