Прокуроры Южной Кореи потребовали смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля

Группа специального прокурора в апелляционном суде снова потребовала смертную казнь для бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля, обвиненного в организации мятежа против конституционного строя.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Нет причин проявлять осторожность и не назначать смертную казнь. Главный аргумент против смертной казни — возможность судебной ошибки. Это не тот случай", — заявили представители обвинения. Смертная казнь не приводится в исполнение в Республике Корея с 1997 года.

В феврале 2026 года суд первой инстанции приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа. В декабре 2024 года Юн Сок Ёль на посту президента объявил военное положение в нарушение конституции и отправил военных к парламенту, чтобы, по версии следствия, не дать депутатам отменить его решение.

Прокуратура настаивает, что фактический мораторий на смертную казнь не стоит считать причиной для отказа от оглашения такого наказания. Еще во время рассмотрения дела в суде первой инстанции обвинение признавало, что смертная казнь не приводится в исполнение уже несколько десятилетий, но такой вердикт нужно огласить, чтобы показать неотвратимость наказания.

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает лишь смертную казнь и пожизненное заключение для главаря мятежников. Судебная система в стране состоит из трех уровней.