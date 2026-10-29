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В Азербайджане выберут нового уполномоченного по правам человека

Редакция 1news10:25 - Сегодня
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В Азербайджане выберут нового уполномоченного по правам человека

В повестку заседания Комитета по правам человека Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 30 октября, включен вопрос об избрании уполномоченного по правам человека (омбудсмена) страны.

Согласно повестке, на заседании будет рассмотрен только один вопрос - избрание омбудсмена Азербайджана.

Срок полномочий уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой составляет семь лет. Она была избрана на эту должность Милли Меджлисом 29 ноября 2019 года.

Согласно Конституционному закону Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", срок полномочий омбудсмена истекает в ноябре 2026 года.

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