 МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Хроника

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Редакция 1news12:00 - Сегодня
Читать на других языках:English
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с Днём Республики.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

«От всей души поздравляем братский турецкий народ и государство со 103-й годовщиной основания Турецкой Республики — 29 октября.

В этот знаменательный день с глубоким уважением чтим светлую память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.

С Днём Республики, Турция!» — говорится в публикации.

Поделиться:
266

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Экономика

Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО

Хроника

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Хроника

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции - ФОТО

Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил Фархада Халилова с 80-летним юбилеем

Эльчин Юсубов освобожден от должности спецпредставителя Президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы 

Орхан Мамедов назначен главой ИВ Ярдымлинского района

Последние новости

«Поддерживаю действия «Гражданского договора»: Пашинян о драке в парламенте

Сегодня, 13:22

Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за девять месяцев 2026 года - ФОТО

Сегодня, 13:18

Напавший на журналистов в Баку оказался профессиональным боксером

Сегодня, 13:01

Байрамов назвал приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

Сегодня, 12:53

Более 60 человек пропали без вести после столкновения поездов в Испании

Сегодня, 12:42

Нападение на журналистов у школы № 225: какое наказание грозит виновным по закону?

Сегодня, 12:36

Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО

Сегодня, 12:30

Руководитель детского сада «EOS Junior» попала на видео за жестоким обращением с ребенком - ВИДЕО

Сегодня, 12:18

В этот день Землю накроет магнитная буря

Сегодня, 12:15

Завершено расследование смерти Хайден Панеттьери

Сегодня, 12:12

Али Асадов посетит Грузию с рабочим визитом

Сегодня, 12:05

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Сегодня, 12:00

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд

Сегодня, 11:48

Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество прокуратур

Сегодня, 11:45

Маршруты, связывающие станцию метро «Мемар Аджеми» с Хокмалы, переходят на новые автобусы

Сегодня, 11:42

Вынесен приговор участникам группировки, обвиняемым в финансировании международного терроризма

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Сегодня, 11:35

Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Турцию

Сегодня, 11:15

В Масаллы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший

Сегодня, 11:07

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

Сегодня, 11:05
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34