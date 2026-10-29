МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с Днём Республики.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
«От всей души поздравляем братский турецкий народ и государство со 103-й годовщиной основания Турецкой Республики — 29 октября.
В этот знаменательный день с глубоким уважением чтим светлую память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.
С Днём Республики, Турция!» — говорится в публикации.
29 Oktyabr – Türkiyə Respublikasının əsasının qoyulmasının 103-cü ildönümü münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Bu əlamətdar gündə Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kamal Atatürkü, eləcə də ölkənin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı mübarək olsun! 🇦🇿🇹🇷 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026