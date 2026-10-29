В Казахстане готовят налоговые предложения для богатых

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил кабмину за месяц разработать и внести предложения по налогообложению особо богатых граждан страны.

"Министерству нацэкономики доработать пакет точечных поправок в новый Налоговый кодекс и оперативно согласовать с госорганами. Отдельный вопрос - налогообложение обладателей крупных состояний. Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан", - сказал он на заседании правительства.

Также он поручил Минфину принять меры по повышению собираемости налогов, снизить уровень теневой экономики и "завершить тотальную цифровизацию налогового и таможенного администрирования, в том числе с применением инструментов искусственного интеллекта".

28 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу республики отметил, что новый Налоговый кодекс, который вступил в силу в этом году, не является "священным писанием" и в него нужно вносить поправки с учетом интересов бизнеса. Также он отметил, что настало время обсудить введение повышенной ставки налогов для обладателей крупных состояний, подчеркнув, что никто не планирует ограничивать законные активы.

Новый кодекс предусмотрел в том числе повышение НДС с 12% до 16%, а также введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога с градацией от 10% для всех и 15% на доходы свыше 8,5 тыс. месячных расчетных показателей в год ($80 тыс.). Также были введены льготные ставки НДС в 5% для ряда социально значимых товаров, сниженные ставки корпоративного налога на сельское хозяйство и еще ряд отраслей, введен дополнительный акциз на ряд роскошных товаров (автомобили, яхты, элитную недвижимость, алкоголь и табак).

Источник: ТАСС