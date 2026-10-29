 В Испании проходит протесты после столкновения поездов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Испании проходит протесты после столкновения поездов

Редакция 1news10:35 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Испании проходит протесты после столкновения поездов

В ряде городов Испании после столкновения поездов в провинции Толедо, приведшего к многочисленным жертвам, начались акции протеста.

Демонстранты требуют в том числе привлечения к ответственности тех, кто виновен в произошедшем. В акции, состоявшейся в пригороде Мадрида, демонстранты скандировали: «Убийцы!» Полиция применила против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ.

Министр транспорта страны Оскар Пуэнте заявил, что причиной трагедии мог стать сбой в работе компьютеров. Из-за этого на одной из станций отключилась автоматическая система управления и составы встали.

Ранее сообщалось, что два скоростных поезда столкнулись в испанском Толедо. Скоростной поезд Renfe врезался сзади в состав Iryo. В результате два вагона последнего сошли с рельсов. Всего перевернулись не менее четырех вагонов. Причины столкновения выясняются. По последним данным, в результате трагедии погибли 68 человек, более 180 получили ранения.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
547

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Экономика

Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО

Хроника

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

В мире

Более 60 человек пропали без вести после столкновения поездов в Испании

В этот день Землю накроет магнитная буря

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

В Казахстане готовят налоговые предложения для богатых

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Трамп издал странный звук на предвыборном митинге в Южной Каролине

Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Увеличилось число погибших при теракте в церкви Иордании - ОБНОВЛЕНО

Девлет Бахчели: отношения Турции и Азербайджана выше временных разногласий

Последние новости

Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за девять месяцев 2026 года - ФОТО

Сегодня, 13:18

Напавший на журналистов в Баку оказался профессиональным боксером

Сегодня, 13:01

Байрамов назвал приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

Сегодня, 12:53

Более 60 человек пропали без вести после столкновения поездов в Испании

Сегодня, 12:42

Нападение на журналистов у школы № 225: какое наказание грозит виновным по закону?

Сегодня, 12:36

Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО

Сегодня, 12:30

Руководитель детского сада «EOS Junior» попала на видео за жестоким обращением с ребенком - ВИДЕО

Сегодня, 12:18

В этот день Землю накроет магнитная буря

Сегодня, 12:15

Завершено расследование смерти Хайден Панеттьери

Сегодня, 12:12

Али Асадов посетит Грузию с рабочим визитом

Сегодня, 12:05

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Сегодня, 12:00

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд

Сегодня, 11:48

Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество прокуратур

Сегодня, 11:45

Маршруты, связывающие станцию метро «Мемар Аджеми» с Хокмалы, переходят на новые автобусы

Сегодня, 11:42

Вынесен приговор участникам группировки, обвиняемым в финансировании международного терроризма

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Сегодня, 11:35

Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Турцию

Сегодня, 11:15

В Масаллы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший

Сегодня, 11:07

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

В Шамкире мастер погиб при падении с лестницы

Сегодня, 10:55
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34