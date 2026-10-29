В Испании проходит протесты после столкновения поездов

В ряде городов Испании после столкновения поездов в провинции Толедо, приведшего к многочисленным жертвам, начались акции протеста.

Демонстранты требуют в том числе привлечения к ответственности тех, кто виновен в произошедшем. В акции, состоявшейся в пригороде Мадрида, демонстранты скандировали: «Убийцы!» Полиция применила против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ.

Министр транспорта страны Оскар Пуэнте заявил, что причиной трагедии мог стать сбой в работе компьютеров. Из-за этого на одной из станций отключилась автоматическая система управления и составы встали.

Ранее сообщалось, что два скоростных поезда столкнулись в испанском Толедо. Скоростной поезд Renfe врезался сзади в состав Iryo. В результате два вагона последнего сошли с рельсов. Всего перевернулись не менее четырех вагонов. Причины столкновения выясняются. По последним данным, в результате трагедии погибли 68 человек, более 180 получили ранения.

Источник: РИА Новости