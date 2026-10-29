Проект новой Конституции Армении представят в середине ноября

Министр юстиции Армении Србуи Галян в интервью Factor.am заявила, что новый проект Конституции страны будет представлен общественности в середине ноября.

Она подчеркнула, что опубликованный документ не станет окончательной версией, а послужит стартовой площадкой для продолжительных и широких обсуждений со всеми слоями общества.

Комментируя протесты со стороны парламентской оппозиции, Галян отметила нелогичность критики в адрес текста, который ещё никто не видел, и категорически опровергла утверждения о том, что «реформа проводится по требованию Азербайджана». По её словам, оппонентам стоит сначала ознакомиться с сутью и причинами предлагаемых изменений, прежде чем делать резкие заявления.

Глава Минюста также допускает проведение внеочередных выборов как один из возможных сценариев развития событий, однако окончательные решения будут приниматься только после реакции общества на предложенный проект. При этом министр позитивно оценила участие партии «Сильная Армения», которая впервые от лица оппозиции выдвинула своего кандидата в Совет по конституционным реформам.

Источник: news.am