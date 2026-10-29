Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное послание по случаю Дня Республики.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Турцию связывают подлинные узы дружбы и братства, выдержавшие испытания историей.

Подписанная в 2021 году Шушинская декларация подняла отношения между двумя странами на высшую ступень - уровень союзничества, придав им качественно новое содержание и характер.

Азербайджанский лидер пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов, а братской Турецкой Республике и ее народу – устойчивого мира, спокойствия и процветания.