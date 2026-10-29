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Вынесен приговор участникам группировки, обвиняемым в финансировании международного терроризма

Редакция 1news11:38 - Сегодня
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Вынесен приговор участникам группировки, обвиняемым в финансировании международного терроризма

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Вугара Наджафли, Джамала Гёзалова, Тофига Юсифли, Дадаша Гашимова, Мухаммеда Гусейнли, Мушфига Гашимова, Мир Джавада Гусейнли и Турала Агаева, обвиняемых в участии в деятельности террористической группировки.

Как сообщает АПА, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига Керимова был оглашён приговор.

Согласно приговору суда, Вугар Наджафли приговорён к 9 годам 6 месяцам, Джамал Гёзалов — к 9 годам 6 месяцам, Тофиг Юсифли — к 8 годам 6 месяцам, Дадаш Гашимов — к 8 годам 6 месяцам, Мухаммед Гусейнли — к 13 годам, Мушфиг Гашимов — к 10 годам, Мир Джавад Гусейнли — к 12 годам 6 месяцам, а Турал Агаев — к 13 годам лишения свободы.

В ходе проведённого расследования было установлено, что граждане Азербайджанской Республики Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов, являвшиеся членами группировки, созданной с целью совершения преступлений террористического характера, в 2024 году покинули Азербайджан и скрывались в горных районах Исламской Республики Пакистан, расположенных на границе с Афганистаном.

Было установлено, что они в составе международной террористической организации участвовали в боевой подготовке и вооружённых конфликтах за пределами Азербайджана, а также проходили вооружённую подготовку в преступных целях.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых СГБ совместно с партнёрскими иностранными спецслужбами и правоохранительными органами, указанные лица, в отношении которых велось следствие, были задержаны на территории иностранных государств и доставлены в Азербайджан.

Кроме того, в ходе проведённых мероприятий было установлено, что террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджанской Республики Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым. Также были выявлены другие преступные деяния последних.

Члены преступной группировки Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли, Дадаш Гашимов, Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 214-1 — финансирование терроризма; 218.2 — участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп; 283-1.3 — участие в устойчивых группах, созданных за пределами Азербайджанской Республики, в учениях и вооружённых конфликтах под предлогом распространения религиозных течений, совершения религиозных обрядов, на почве религиозной вражды.

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