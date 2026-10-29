В Масаллы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший

В Масаллы легковой автомобиль врезался в грузовики, погиб человек.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел в вечерние часы на территории села Мусакючя Масаллинского района.

Так, автомобиль марки «Subaru», за рулем которого находился Сакит Исмайылов, столкнулся с грузовиком марки «ЗИЛ», управляемым Мазахиром Акберовым. В результате аварии водитель «Subaru» получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Находившийся в транспортном средстве в качестве пассажира Талех Гасанов (1966 года рождения) скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.