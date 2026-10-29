Hürriyet: Саудовская Аравия предложила Турции создать на ее территории базу

Саудовская Аравия направила Турции предложение о создании военной базы на своей территории.

Она может быть сформирована по модели базы, которую Турция имеет в Катаре, сообщила газета Hürriyet.

Турецкая база в Катаре функционирует с 2015 года на основе двустороннего соглашения. На ней, по данным из открытых источников, дислоцировано порядка 3 тыс. турецких военных. Она используется для совместных учений и подготовки личного состава ВС Катара.

Вопрос создания базы в Саудовской Аравии может быть рассмотрен после ратификации парламентом республики Мекканского соглашения о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Документ на этой неделе прошел комиссию по иностранным делам, теперь его предстоит одобрить парламенту в целом. Он же должен выдать мандат о направлении военных за рубеж и принять отдельный документ о создании базы, если турецкие законодатели посчитают это необходимым.

По данным Hürriyet, в рамках новой концепции безопасности Турция рассматривает расширение своего военного присутствия на разных континентах, в частности в Африке и Азии, на основе двусторонних соглашений и договоренностей в рамках различных альянсов. Это обусловлено в том числе планами США сократить в 2027–2028 годах прямое военное присутствие на Ближнем Востоке. «Цель Турции в новую эпоху — использовать свой военный потенциал не только для защиты собственных границ, но и для создания эффекта сдерживания и дипломатического влияния в различных регионах, где у нее есть интересы в области безопасности», — пишет газета.

Турция располагает военными базами в 12 странах. Самая крупная из них находится в Турецкой Республике Северного Кипра, где дислоцирован более чем 30-тысячный воинский контингент. Базы Турции также расположены в Катаре, Ираке, Сирии, Сомали, Ливии и ряде других стран.