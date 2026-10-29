 Hürriyet: Саудовская Аравия предложила Турции создать на ее территории базу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Hürriyet: Саудовская Аравия предложила Турции создать на ее территории базу

Редакция 1news10:30 - Сегодня
Читать на других языках:English
Hürriyet: Саудовская Аравия предложила Турции создать на ее территории базу

Саудовская Аравия направила Турции предложение о создании военной базы на своей территории.

Она может быть сформирована по модели базы, которую Турция имеет в Катаре, сообщила газета Hürriyet.

Турецкая база в Катаре функционирует с 2015 года на основе двустороннего соглашения. На ней, по данным из открытых источников, дислоцировано порядка 3 тыс. турецких военных. Она используется для совместных учений и подготовки личного состава ВС Катара.

Вопрос создания базы в Саудовской Аравии может быть рассмотрен после ратификации парламентом республики Мекканского соглашения о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Документ на этой неделе прошел комиссию по иностранным делам, теперь его предстоит одобрить парламенту в целом. Он же должен выдать мандат о направлении военных за рубеж и принять отдельный документ о создании базы, если турецкие законодатели посчитают это необходимым.

По данным Hürriyet, в рамках новой концепции безопасности Турция рассматривает расширение своего военного присутствия на разных континентах, в частности в Африке и Азии, на основе двусторонних соглашений и договоренностей в рамках различных альянсов. Это обусловлено в том числе планами США сократить в 2027–2028 годах прямое военное присутствие на Ближнем Востоке. «Цель Турции в новую эпоху — использовать свой военный потенциал не только для защиты собственных границ, но и для создания эффекта сдерживания и дипломатического влияния в различных регионах, где у нее есть интересы в области безопасности», — пишет газета.

Турция располагает военными базами в 12 странах. Самая крупная из них находится в Турецкой Республике Северного Кипра, где дислоцирован более чем 30-тысячный воинский контингент. Базы Турции также расположены в Катаре, Ираке, Сирии, Сомали, Ливии и ряде других стран.

Поделиться:
357

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Экономика

Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО

Хроника

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

В мире

Более 60 человек пропали без вести после столкновения поездов в Испании

В этот день Землю накроет магнитная буря

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

В Казахстане готовят налоговые предложения для богатых

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Турции задержан публиковавший посты против Азербайджана Ахмет Сапа

Трамп издал странный звук на предвыборном митинге в Южной Каролине

Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

ХАМАС пригрозил Израилю новой атакой, как 7 октября

Последние новости

Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за девять месяцев 2026 года - ФОТО

Сегодня, 13:18

Напавший на журналистов в Баку оказался профессиональным боксером

Сегодня, 13:01

Байрамов назвал приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

Сегодня, 12:53

Более 60 человек пропали без вести после столкновения поездов в Испании

Сегодня, 12:42

Нападение на журналистов у школы № 225: какое наказание грозит виновным по закону?

Сегодня, 12:36

Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО

Сегодня, 12:30

Руководитель детского сада «EOS Junior» попала на видео за жестоким обращением с ребенком - ВИДЕО

Сегодня, 12:18

В этот день Землю накроет магнитная буря

Сегодня, 12:15

Завершено расследование смерти Хайден Панеттьери

Сегодня, 12:12

Али Асадов посетит Грузию с рабочим визитом

Сегодня, 12:05

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Сегодня, 12:00

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд

Сегодня, 11:48

Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество прокуратур

Сегодня, 11:45

Маршруты, связывающие станцию метро «Мемар Аджеми» с Хокмалы, переходят на новые автобусы

Сегодня, 11:42

Вынесен приговор участникам группировки, обвиняемым в финансировании международного терроризма

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Сегодня, 11:35

Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Турцию

Сегодня, 11:15

В Масаллы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший

Сегодня, 11:07

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

В Шамкире мастер погиб при падении с лестницы

Сегодня, 10:55
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34