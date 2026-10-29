Состояние здоровья президента Армении ухудшилось, пишут СМИ

Состояние здоровья президента Армении Ваагна Хачатуряна сильно ухудшилось за последние недели, пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что президент не участвовал в мероприятиях по случаю годовщины теракта 27 октября, он также пропустил ряд мероприятий в рамках проходящего в Армении климатического саммита COP-17. Кроме того, под его патронажем проходила церемония The Prince Talal International Prize for Human Development 2025, но и на этом мероприятии Хачатурян не присутствовал. Вчера же состоялся торжественный прием высокопоставленных гостей — от королевы Испании до принца Саудовской Аравии, но президента не было и там.

"По нашим данным, он нечасто бывает и в своей резиденции. Хачатурян уже долгое время болеет. Люди стали замечать существенные изменения в его внешности", — отмечает газета.

Ранее в СМИ появилась информация, что у президента онкология и ему прооперировали легкое. Широкий резонанс вызвали его фото с заседания совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан", на которых он выглядел не совсем здоровым.