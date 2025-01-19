Добыча с платформы Shah Deniz Alpha возобновилась - ВИДЕО

Компания bp, которая является оператором азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», сообщает о возобновлении добычи с платформы Shah Deniz Alpha с вечера 18 января.

Как сообщает Trend, в bp заявили, что полностью устранена техническая проблема с подводным трубопроводом для экспорта конденсата, соединяющим платформу Shah Deniz Alpha и Сангачальский терминал.

«На данный момент производственные и экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha постепенно восстанавливаются. Этот процесс займет еще несколько дней.

bp продолжает тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя дальнейшие планы и действия»,- сказали в bp.

Напомним, что 7 января была обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал.

По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA были временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена.