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Трамп заявил, что «любит русский народ»

First News Media20:30 - Сегодня
Трамп заявил, что «любит русский народ»

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social., что не преследует цели навредить России.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России», — написал политик.

В этом же посте Трамп заявил, что украинский конфликт может быть завершен легким или сложным путем. Глава американского государства указал, что легкий путь является предпочтительным.

Также президент США подчеркнул, что конфликт необходимо завершить немедленно, иначе «дальше будет только хуже».

Источник: Gazeta.Ru

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