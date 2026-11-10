Квривишвили: Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии открывает новые возможности для региона

Достигнутые договоренности между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Болгарией открывают дополнительные перспективы для развития энергетического сектора региона и наращивания поставок электроэнергии на европейский рынок.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

"Грузия, Азербайджан, Турция и Болгария договорились о дальнейшем развитии энергетических мощностей и инфраструктуры, соединяющей наши страны. Это позволит увеличить производство электроэнергии и расширить возможности её экспорта в страны Европейского союза. Это очень важная инициатива", - отметила она.

Она также подчеркнула, что развитие энергетического сотрудничества с соседними государствами и международными партнерами имеет особое значение для Грузии.

"Наша страна всегда тесно сотрудничала с соседними государствами и партнерами. Развитие энергетического сектора, в том числе при поддержке США, является важной частью нашей стратегии. Мы рассчитываем, что действующие в Грузии предприятия смогут наращивать производство электроэнергии, в том числе для её последующего экспорта", - заявила министр.

Отметим, что сегодня в Анталье в рамках COP31 подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджанаской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики". Оно предусматривает укрепление сотрудничества в области чистой энергетики, развитие трансграничной энергетической инфраструктуры, расширение использования возобновляемых источников энергии и повышение энергетической безопасности региона.