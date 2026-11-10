Макрон и Пашинян обсудили в Париже развитие отношений Армении с Францией и ЕС - ОБНОВЛЕНО

В Елисейском дворце состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передают армянские СМИ, Макрон отметил, что сегодняшняя встреча является хорошей возможностью обсудить повестку двусторонних стратегических отношений.

Пашинян выразил благодарность за приглашение на 9-й Парижский форум мира. Он подчеркнул высокий уровень армяно-французских отношений и отметил важность развития и расширения связей по всем направлениям.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия. Был затронут ход совместных проектов в сфере инфраструктуры и других направлениях.

Были обсуждены темы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества Армения-Европейский союз, в том числе с процессом либерализации визового режима и ходом реформ, осуществляемых при поддержке ЕС.

Пашинян и Макрон также обменялись мнениями о региональных событиях и происходящих

19:01

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Елисейском дворце в Париже.

Как сообщает Armenpress, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мелания Арутюнян, опубликовав соответствующую фотографию на своей странице в Facebook.

Отметим, что Пашинян прибыл во Францию с рабочим визитом для участия в IX Парижском форуме мира.