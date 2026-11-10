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Симулировал проблемы со здоровьем, чтобы избежать службы: получил 6 месяцев тюрьмы

Редакция 1news23:23 - 10 / 11 / 2026
Симулировал проблемы со здоровьем, чтобы избежать службы: получил 6 месяцев тюрьмы

В Саатлинском районе вынесен приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в уклонении от призыва на срочную военную службу.

Как сообщает хitab24.az, в отношении Герая Велизаде (имя и фамилия изменены) было возбуждено уголовное дело по статье 321.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

Мужчина прошёл медицинское освидетельствование в Центральной военно-врачебной комиссии Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а также в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации. По итогам обследований его признали полностью годным к военной службе.

Несмотря на полученную повестку и неоднократные предупреждения, переданные через родственников, он без уважительных причин не являлся в соответствующие органы.

В суде Велизаде ссылался на проблемы со здоровьем. Он утверждал, что из-за врождённого плоскостопия III степени ранее получил отсрочку на три года, а после смерти отца у него возникли нарушения нервной системы. Мужчина также заявлял о психологической неготовности к службе.

Судебно-психиатрическая экспертиза, проведённая по линии Министерства здравоохранения, не подтвердила наличие у него психических заболеваний. Специалисты пришли к выводу, что во время совершения правонарушения он осознавал характер своих действий, был вменяем и не нуждался в принудительном лечении.

В итоге Саатлинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

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