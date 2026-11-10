Россияне готовят массированные удары по пищевой промышленности Украины

Россия готовит серию ударов по объектам пищевой промышленности Украины.

Oб этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

При этом источник отметил, что в первую очередь россияне планируют атаковать объекты хранения и переработки сельскохозяйственных культур.

"Речь идет об элеваторной и складской инфраструктуре, объектах производства подсолнечного и других растительных масел, а также о молоко- и маслозаводах, мясокомбинатах, птицефабриках и других предприятиях", – отметил собеседник УНИАН.

Он добавил, что под угрозой находятся как украинские, так и иностранные предприятия в Украине.

Собеседник считает, что Россия этими ударами хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. По его словам, в планах страны-агрессора – нанести удар по продовольственной безопасности, а затем провести информационную кампанию, чтобы деморализовать общество и сократить валютные поступления в украинский бюджет за счет разрушения украинского бизнеса.

Собеседник подчеркнул, что в планы Москвы также входит уничтожение украинской пищевой промышленности, чтобы в дальнейшем увеличить долю российского экспорта агропродукции, в частности, в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.