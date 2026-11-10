Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике

Украина передала международным партнерам предложения о прекращении огня с РФ в Черном море и энергетическом секторе.

Как передают украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи глав МИД стран G7.

По его словам, Киев выступает за деэскалацию и предлагает собственные подходы к перемирию, ожидая ответа от Москвы. Эти вопросы также обсуждаются в рамках трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Сибига отметил, что среди ключевых тем переговоров - гарантии безопасности для Украины и Европы, а также возможная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая, по его мнению, могла бы ускорить завершение войны.

Отмечается, что первый раунд переговоров в ОАЭ продолжался около четырех часов. По данным источников, стороны также обсудили послевоенное восстановление Украины и перспективы европейской архитектуры безопасности. Кроме того, сообщается о достижении договоренности о масштабном обмене военнопленными в ближайшее время.

Переговоры в Абу-Даби должны продолжиться 11 ноября.