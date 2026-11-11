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Конгрессмены отклонили попытку инициировать процедуру импичмента Хегсета

Редакция 1news08:35 - Сегодня
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Конгрессмены отклонили попытку инициировать процедуру импичмента Хегсета

Палата представителей Конгресса США во время процедурного голосования отклонила попытку инициировать процедуру импичмента военного министра Пита Хегсета.

Трансляция велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Решение направить инициативу в профильный комитет поддержали 211 конгрессменов, 204 были против.

До конца года обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Направление резолюции об импичменте Хегсета в профильный комитет, где большинство у его однопартийцев, означает, что инициатива фактически заблокирована. Республиканцы в комитете не позволят одобрить документ до окончания нынешнего созыва Конгресса.

Ранее член Палаты представителей Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) внес на рассмотрение коллег инициативу, предусматривающую начало процедуры импичмента в отношении главы Пентагона. Сам Хегсет на пресс-конференции назвал фарсом попытку законодателей добиться его отставки.

Многие конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы выражают крайнее недовольство действиями главы Пентагона применительно к конфликту между США и Ираном. На промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победу одержали демократы. Конгресс следующего, 120-го созыва, который будет сформирован по итогам выборов, приступит к работе 3 января 2027 года. Большинство в обеих палатах получат уже демократы, и им придется заново вносить резолюцию об импичменте Хегсета.

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