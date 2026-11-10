Супруги Макрон вновь подали в суд на американскую журналистку из-за публикаций о Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит инициировали новое судебное разбирательство против американской журналистки Кэндис Оуэнс.
Поводом стали её публикации, в которых утверждалось, что супруга французского лидера родилась мужчиной, сообщает Le Parisien.
Иск был подан 4 ноября в федеральный суд штата Теннесси, где проживает Оуэнс.
Это уже вторая попытка супругов привлечь журналистку к ответственности. Первый иск они направили в суд штата Делавэр летом прошлого года. Однако в конце октября судья сузил рамки разбирательства, постановив, что Оуэнс не может нести личную ответственность из-за истечения срока давности. При этом дело в отношении принадлежащих ей компаний продолжилось.
В новом иске Макроны утверждают, что журналистка распространяла недостоверные сведения, чтобы привлечь аудиторию к своей медиаплатформе, обрести известность и получить финансовую выгоду.
Оуэнс подтвердила в соцсети X, что против неё вновь подали иск.