Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом.
Об этом глава армянского правительства сообщил в своем Telegram-канале.
В Анталье Пашинян примет участие в саммите лидеров, организованном в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
В ходе визита также запланированы двусторонние встречи премьер-министра Армении с зарубежными партнерами.
Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию после рабочего визита во Францию, где принял участие в Парижском форуме мира.
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