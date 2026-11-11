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Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом

Редакция 1news08:32 - Сегодня
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Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом.

Об этом глава армянского правительства сообщил в своем Telegram-канале.

В Анталье Пашинян примет участие в саммите лидеров, организованном в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

В ходе визита также запланированы двусторонние встречи премьер-министра Армении с зарубежными партнерами.

Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию после рабочего визита во Францию, где принял участие в Парижском форуме мира.

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