Иран сообщил о подрыве на мине третьего за день танкера в Ормузском проливе

В Ормузском проливе загорелся третий за вторник нефтяной танкер после столкновения с морской миной. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, утверждается, что судно было задействовано в незаконной деятельности и подорвалось на мине. После взрыва на танкере начался пожар.

Ранее во вторник сообщалось о взрывах на борту ещё двух танкеров, пытавшихся пройти через Ормузский пролив по маршруту, не одобренному Тегераном.

В последние дни КСИР неоднократно заявлял о подрывах танкеров на минах в проливе. В то же время США периодически опровергают подобные сообщения.