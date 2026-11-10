В Хырдалане неизвестный проник на свадьбу под видом гостя и украл четыре телефона

В одном из домов торжеств города Хырдалан Абшеронского района произошла кража. Неизвестный похитил у участников торжества четыре мобильных телефона.

Как сообщает Baku.ws, инцидент произошёл 26 октября в свадебном дворце «Абшерон».

По информации издания, три из похищенных телефонов были марки iPhone, ещё один — другого производителя. Отмечается, что злоумышленник не был приглашённым гостем свадьбы.

В тот же день о краже сообщили в полицию. Предполагается, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения дома торжеств.