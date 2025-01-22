ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 января принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента.

Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

"Решение о сохранении учетной ставки без изменений принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находятся в пределах целевого коридора (4±2%), а также анализа глобальной экономической ситуации, макроэкономических тенденций и передачи воздействия денежно-кредитной политики на экономику", - говорится в публикации.

Отметим, что следующее решение ЦБ касательно учетной ставки будет опубликовано 12 марта.