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Бакинская водная неделя пройдет в сентябре – ФОТО

First News Media15:20 - Сегодня
Бакинская водная неделя пройдет в сентябре – ФОТО

Вторая по счету Бакинская водная неделя, включающая в себя Международную выставку и конференцию «Водное хозяйство», состоится 10–12 сентября 2025 года.

Бакинская водная неделя, охватывающая одну из приоритетных как для Азербайджана, так и для всего мира сфер, была впервые организована в 2024 году. В этом мероприятии приняли участие 97 компаний из 16 стран, а выставку за три дня посетили около 4500 человек.

Кроме того, в рамках выставки было проведено 145 деловых B2B встреч. Представители местных и зарубежных компаний обсудили возможности будущего сотрудничества. В ходе этих встреч представители частных компаний смогли наладить контакты с представителями государственных структур.

Во время Международной выставки «Водное хозяйство» обсуждался ряд важных вопросов, а в презентационной зоне выставки состоялся ряд панельных дискуссий по различным вопросам, в том числе «Водные ресурсы и восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах».

Международная конференция «Бакинская неделя воды», организованная в рамках Бакинской водной недели, подняла такие важные темы, как управление водными ресурсами, водоснабжение, изменение климата и его влияние на водные ресурсы, а также рациональное использование воды. В ходе двухдневной конференции был представлен проект «Bir damcı». Также в рамках конференции были презентованы стартапы, связанные с водным хозяйством, и победившие команды были награждены.

Мероприятие, организованное при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, нацелено на дальнейшее развитие этой сферы в стране, привлечение новых технологий, оборудования и инвестиций, обсуждение существующих проблем и путей их решения, а также на предоставление заинтересованным сторонам новых возможностей. Организатором мероприятия выступает компания Caspian Event Organisers. Кроме того, выставка активно поддерживается Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Подробную информацию о Бакинской водной неделе можно найти на официальных веб-сайтах www.bakuwaterweek.az и www.conference.bakuwaterweek.az.

Также календарь выставок, которые будут организованы в 2025 году, можно найти на официальном сайте компании CEO (https://exhibitions.ceo.az/az/exhibitions-calendar) и на ее страницах в социальных сетях.

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