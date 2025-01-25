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Суд по делу об обмане больных детей с талассемией: «Я называла тебя ангелом, а ты оказалась дьяволом»

First News Media16:00 - Сегодня
Суд по делу об обмане больных детей с талассемией: «Я называла тебя ангелом, а ты оказалась дьяволом»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу владельцев компании Urmed Help Нуриды Сеидовой, а также Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в хищении около миллиона манатов, собранных для лечения детей с талассемией.

Как сообщает qafqazinfo, процесс проходил под председательством судьи Азада Меджидова.

Пострадавший Рамин Дадашов рассказал, что обратился к обвиняемым за помощью для лечения своего ребенка, страдающего талассемией.

По его словам, он уже потерял одного ребенка из-за этой болезни.

"Я знаю Айсель и Нуриду. Я дал им 30 тысяч долларов на операцию для моего ребенка. Некоторое время спустя я услышал, что их вызвали в полицию. Оказалось, что они обманули людей. Из тех 30 тысяч долларов, которые я передал, 15 тысяч манатов оплатил отец Айсель. Остальные деньги я требую вернуть от Нуриды и Айсель", — сказал он.

Еще одна потерпевшая, Кямаля Гулиева, заявила, что у неё есть только один ребенок, который также страдает талассемией: "У меня есть единственный ребенок, которого я воспитываю без отца. Когда я впервые встретила Айнур, она говорила так обнадеживающе, что я подумала, что она — ангел. Несколько месяцев спустя она позвонила и сообщила, что для ребенка найден донор. Она сказала, что стоимость операции составляет 98 тысяч долларов, но мы должны собрать все, что можем, а недостающую сумму якобы покроют добрые люди. Я была так счастлива, что за одну неделю собрала 30 тысяч долларов. Все, что у меня было, я продала. Мы живем в деревне, и местные жители тоже помогли. Я отнесла эти 30 тысяч долларов Айнур. С надеждой ждала операции, но вскоре узнала, что меня обманули".

Другая потерпевшая, Джейран Мусаева, передала обвиняемым 20 тысяч манатов для операции своего внука.

Она обратилась к Айнур Байрамовой: "Я называла тебя ангелом, а ты оказалась не ангелом, а дьяволом. Ты стала причиной смерти нескольких детей."

Отметим, что уголовное дело было возбуждено после обращения родителей больных талассемией в МВД. Установлено, что Нурида Сеидова и другие обвиняемые, злоупотребив доверием родителей 36 больных детей, мошенническим путем присвоили 1 млн манатов, собираемых на лечение в Турции.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба) УК Азербайджанской Республики.

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