Burger King Azerbaijan ответил на обвинения в невыплате зарплат бывшим сотрудникам - ФОТО

В социальных сетях в последние дни распространяются публикации, в которых утверждается, что около 50 бывших сотрудников Burger King в Азербайджане не получили заработную плату за длительный период после ухода бренда с местного рынка.

Авторы публикаций связывают ситуацию с закрытием ресторанов Burger King в Азербайджане и последующим возвращением бренда на рынок уже с новым местным партнером. В распространяемых сообщениях также звучат обвинения в адрес нынешнего владельца бренда в том, что вместо решения вопросов с бывшими сотрудниками была сформирована новая команда.

На фоне обсуждения ситуации Burger King Azerbaijan дал комментарий, в котором разъяснил обстоятельства ухода бренда с азербайджанского рынка и его последующего возвращения.

«Burger King изначально работал в Азербайджане через другого местного партнера. Впоследствии у него возникли сложности, связанные с развитием бренда и операционной деятельностью, после чего ими было принято решение о прекращении работы. В 2023 году все четыре действовавших ресторана были закрыты. После прекращения деятельности всех ресторанов предыдущий франчайзи уволил сотрудников.

Поиск нового партнера, который получил бы право на дальнейшее развитие франшизы Burger King в Азербайджане, продолжался более года. В 2024 году начался процесс возвращения бренда на местный рынок уже с новым партнером.

К моменту заключения нашей компанией соглашений с Burger King Global о приобретении бизнеса, рестораны уже более года не работали. Фактически мы получили четыре закрытых объекта без сотрудников.

Когда речь идет об обычной смене собственника действующего бизнеса, новый собственник получает действующий штат и соответствующие обязательства перед трудоустроенными сотрудниками. В нашем случае ситуация была совсем иной. Мы получили рестораны, которые к тому моменту уже более года не работали и не имели действующего штата сотрудников.

У нас полностью отсутствует информация о бывших сотрудниках, их функционале, опыте, занимаемых должностях и возможных финансовых обязательствах предыдущего оператора.

Мы пришли в уже закрытый бизнес, сформировали новую команду, провели ребрендинг, обучили сотрудников и начали работу и развитие заново. При этом все бывшие сотрудники Burger King также имели возможность обратиться к нам для трудоустройства, так как поиск людей мы осуществляли через общедоступные каналы.

Распространяемая сейчас информация касается трудовых отношений между сотрудниками и первым партнером. Наша компания не участвовала в заключении этих договоренностей и не имеет отношения к обязательствам, возникшим в рамках деятельности предыдущего местного партнера. Соответственно, требования, связанные с возможными задолженностями по заработной плате за тот период, не относятся к нынешнему оператору - Burger King Azerbaijan».

В компании также подчеркнули, что нынешняя деятельность Burger King в Азербайджане осуществляется официально, сотрудники получают указанную в контрактах заработную плату, все оформлены согласно Трудовому Кодексу.

Компания также уделяет внимание профессиональному развитию сотрудников. Часть работников, начавших работу на рядовых позициях, впоследствии перешла на руководящие должности.

К концу 2026 года у нас будет 10 ресторанов, мы продолжаем развивать бренд и расширять команду в Азербайджане. В ближайшей перспективе численность сотрудников компании планируется значительно увеличить в соответствии с планами дальнейшего развития сети до 40 ресторанов».

Таким образом, нынешний партнер Burger King в Азербайджане отрицает связь с возможными финансовыми обязательствами первого владельца перед бывшими сотрудниками. В компании утверждают, что после возвращения бренда на рынок получили уже закрытые рестораны, которые не работали более года, и сформировали штат заново.

Распространяемые в социальных сетях заявления о невыплате заработной платы бывшим сотрудникам относятся к периоду работы предыдущего партнера.

О Burger King® Азербайджан

Burger King® — один из крупнейших международных брендов ресторанов быстрого обслуживания, известный своими блюдами, приготовленными на гриле c открытым огнем и легендарным WHOPPER®. Бренд представлен в более чем 110 странах мира и продолжает развивать свою глобальную сеть ресторанов.

В Азербайджане рестораны Burger King® работают под управлением “BK Azerbaijan” LLC. Компания продолжает развивать сеть ресторанов бренда, предлагая гостям качественные продукты, современный сервис и узнаваемый опыт Burger King®.