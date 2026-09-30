 Лимит по электронным переводам увеличен с 20 до 50 тыс. манатов - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Лимит по электронным переводам увеличен с 20 до 50 тыс. манатов - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова18:42 - Сегодня
Лимит по электронным переводам увеличен с 20 до 50 тыс. манатов - ОБНОВЛЕНО

Финансовая служба мониторинга (ФСМ) вновь изменила порядок представления отчетности по электронным переводам.

Согласно новому решению, отменен ранее предусмотренный кумулятивный порог в размере 20 тыс. манатов за календарный год, при достижении которого финансовые институты должны были предоставлять ФСМ информацию и документы по электронным переводам.

Для физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, после того как общая сумма осуществленных ими электронных переводов за месяц превысит 50 тыс. манатов, каждый последующий электронный перевод, проведенный в течение этого месяца, будет представляться в ФСМ.

Таким образом, предусмотренный предыдущей редакцией годовой порог в 20 тыс. манатов заменен месячным порогом в 50 тыс. манатов. При этом электронные переводы на сумму 20 тыс. манатов и более в рамках одной операции по-прежнему подлежат отдельной отчетности.

Решением также изменена дата вступления изменений в силу. Если ранее их применение планировалось с 1 октября 2026 года, то теперь они вступят в силу с 1 января 2027 года.

12:20

В Азербайджане обновляется механизм отчетности по электронным денежным переводам перед Службой финансового мониторинга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, согласно решению, подписанному председателем Правления СФМ Зауром Фатизаде 21 апреля текущего года, внесены изменения в порядок передачи финансовыми структурами информации об электронных денежных переводах в ведомство.

В соответствии с законодательством «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», документы по операциям, превышающим установленный лимит, должны представляться в СФМ.

В чем главное новшество?

Хотя пороговая сумма остается неизменной на уровне 20 000 манатов (или ее эквивалента в иностранной валюте), принцип ее расчета будет иным. Теперь этот лимит будет применяться в рамках одного календарного года и распространяться на каждую последующую операцию по электронному переводу, совершаемую клиентом в течение года.

Требование в отношении бенефициаров юридических лиц:

Структуры, ответственные за мониторинг, должны направить в Службу информацию о конечных бенефициарных собственниках своих клиентов, являющихся юридическими лицами, до 31 декабря 2027 года.

Новые правила вступают в силу с 1 октября.

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