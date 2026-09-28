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Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

Редакция 1news20:40 - Сегодня
Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

Как сообщалось ранее, распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева Гаджибаба Адил оглу Бабаев назначен главой Исполнительной власти Гедабейского района, а Натиг Орудж оглу Алиев — главой Исполнительной власти Гарадагского района города Баку.

Гаджибаба Бабаев родился в селе Шахтахты Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Трудовую деятельность он начал в 2004 году в аппарате главы Исполнительной власти Бинагадинского района. В 2022 году возглавил отдел анализа и прогнозирования социально-экономического развития аппарата, а с 2022 года занимал должность заместителя главы Исполнительной власти Бинагадинского района.

В 2017 году Гаджибаба Бабаев был награжден медалью «За отличие на государственной службе».

Гаджибаба Бабаев

Натиг Алиев является доктором философии по истории и имеет опыт работы в сферах международных отношений, государственного и городского управления.

В 2007 году он с отличием окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а в 2011 году получил там степень доктора философии по истории. В 2015 году завершил обучение в магистратуре в рамках получения второго высшего юридического образования.

Алиев преподавал в МГИМО и Академии государственного управления при Президенте Азербайджана. Также он участвовал в создании Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и входил в состав ее руководящего органа.

Позднее работал на различных должностях в Администрации Президента Азербайджана. С 2021 года занимал должность заведующего сектором в Отделе по территориально-организационным вопросам Администрации Президента.

Натиг Алиев прошел программы по государственному управлению в Институте развития Кореи, Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета, а также программу по управлению городской инфраструктурой в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL).

Владеет английским, русским, немецким и турецким языками.

Натиг Алиев

 

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